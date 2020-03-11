Niğde'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleri - Son Dakika
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Niğde'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleri

6 saat önce

Niğde'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleriNİĞDE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ile otobüs duraklarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Niğde'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleri

NİĞDE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ile otobüs duraklarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Niğde Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 69 toplu taşıma aracında ve otobüs duraklarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya, koronavirüs sebebiyle toplu taşıma araçlarını, otobüs duraklarını ve umuma açık yerleri dezenfekte ettiklerini anlatarak, vatandaşların da hijyen konusunda kendilerine destek olmalarını istedi.

Niğde'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleri

Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:51 Kaynak: DHA
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