Son Dakika Haberleri: Niğde'de trafik denetimi
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Niğde'de trafik denetimi

1 saat önce

Niğde'de yapılan trafik denetiminde 45 araç sürücüsüne parası cezası uygulandı, 14 araç trafikten men edildi.

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Niğde'de yapılan trafik denetiminde 45 araç sürücüsüne parası cezası uygulandı, 14 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bor yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, halkın rahat ve huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden motosikletler ve modifiyeli araçlar üzerinde sivil ekiplerle birlikte ihbarlı trafik denetimi yaptı.
171 araç ve sürücüsünün denetlendiği çalışmada, eksiği tespit edilen 45 araç sürücüsüne para cezası uygulandı, 14 araç trafikten men edildi.
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:34 Kaynak: AA
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