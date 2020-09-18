Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücü Kızıldeniz olay yerinde öldü. Yaralanan K.F.Ş. ile araçtaki A.Ö, B.Ş. ve R.B, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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