Niğde'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, G.B. (32) idaresindeki 16 NTR 08 plakalı otomobil, Niğde- Adana Otoyolu Göbekli Dağ mevkisinde aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü G.B, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niğde'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika