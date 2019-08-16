Niğde'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
1 saat önce
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:09 Kaynak: AA
'nin Ulukışla
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Erkut Çağrı Erdaş yönetimindeki 33 DHV 74 plakalı otomobil, Pozantı-Ulukışla kara yolunun 17. kilometresinde İsmail Aksoy
idaresindeki 06 HE 1328 plakalı ve Semih Yağdı'nın kullandığı 34 PC 5013 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. 112 Acil Servis
ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oğuz Dural (19) ile Haneden Yağdı (46) kurtarılamadı.
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