Son Dakika Haberleri: Niğde'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
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Niğde'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Niğde'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı, System.String[]
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Erkut Çağrı Erdaş yönetimindeki 33 DHV 74 plakalı otomobil, Pozantı-Ulukışla kara yolunun 17. kilometresinde İsmail Aksoy idaresindeki 06 HE 1328 plakalı ve Semih Yağdı'nın kullandığı 34 PC 5013 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oğuz Dural (19) ile Haneden Yağdı (46) kurtarılamadı.
Ulukışla, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:09 Kaynak: AA
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