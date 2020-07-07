Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı
Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı
NİĞDE - Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde eski Adana yolu Bahçeli Beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sedat A. yönetimindeki 42 V 0750 kamyonet, aynı istikamette seyreden Müslüm Ç.'nın kullandığı 01 ACP 205 çekici plakalı tır ve karşı yönden gelen Mehmet Ali A. kontrolündeki 01 AKK 68 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ali A. ve Bahri A. ile araçlardaki 2 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:29 Kaynak: İHA
Son Dakika 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti