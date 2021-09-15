Son dakika: Trafik kazasında hayatını kaybeden "Tostçu Mahmut'un" cenazesi Adana'ya gönderildi - Son Dakika

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Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren ve sosyal medyada "Tostçu Mahmut" olarak bilinen Anıl Kurt'un cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kurt'un, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlandı.

Kurt'un cenazesini, babası Mahmut ve kardeşi İbrahim teslim aldı. Ayakta durmakta zorlanan baba Mahmut Kurt, tüm Türkiye'den helallik istedi.

Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Belediyesine ait cenaze aracıyla memleketi Adana'ya gönderildi.

Anıl Kurt, İstanbul'dan Adana'ya dönerken Ulukışla ilçesi yakınlarında, kullandığı minibüsün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.