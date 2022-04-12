Niğde'de traktör çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de çaldıkları traktörü Nevşehir'de bir galeriye sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Altunhisar ilçesi Yakacık köyündeki traktör hırsızlığı olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT, olayın meydana geldiği yerde yaptığı çalışmayla kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Nevşehir'de bir galeriye satılan traktör ise sahibine teslim edildi.