Niğde'de traktör çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de traktör çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

12.04.2022 13:28
Niğde'de traktör çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Niğde'de çaldıkları traktörü Nevşehir'de bir galeriye sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de çaldıkları traktörü Nevşehir'de bir galeriye sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Altunhisar ilçesi Yakacık köyündeki traktör hırsızlığı olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT, olayın meydana geldiği yerde yaptığı çalışmayla kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Nevşehir'de bir galeriye satılan traktör ise sahibine teslim edildi.

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Traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı Traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı

Jandarma, Nevşehir, Traktör, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de traktör çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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