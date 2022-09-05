Niğde'de şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.09.2022 11:46
Niğde'de şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Niğde'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Bilal Gül (67) idaresindeki 51 EK 320 plakalı traktör, merkeze bağlı Elmalı köyü Büyükpınar mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile traktörde bulunan İsmail Akçın (55) hayatını kaybetti.

Yaralanan S.A. (65), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok Aldatıldığını düşünen adam, nehir kenarına götürdüğü karısını öldürdü! Aldatıldığını düşünen adam, nehir kenarına götürdüğü karısını öldürdü! Jandarma 450 gram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi Jandarma 450 gram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi
Kaynak: AA

Bilal Gül, Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:54:10. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement