Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok

Kaynak: AA

Bilal Gül, Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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