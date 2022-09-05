Şarampole devrilen traktörde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen traktörde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

05.09.2022 12:38
Şarampole devrilen traktörde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Niğde'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Niğde'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Elmalı köyü Büyükpınar mevkiinde Bilal Gül (67) yönetimindeki 51 EK 320 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Bilal Gül ile traktörde bulunan İsmail Akçın'ın (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, yaralanan Salih Aktağ da (65) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Bilal Gül, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen traktörde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole devrilen traktörde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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