Son Dakika Haberleri: Niğde'de Tren Kazası: 2 Kişi Ölümden Döndü

Niğde'de Tren Kazası: 2 Kişi Ölümden Döndü

46 dakika önce

NİĞDE'de hemzemin geçitte stop eden otomobile yük treni çarptı.

Niğde'de Tren Kazası: 2 Kişi Ölümden Döndü, System.String[]
NİĞDE'de hemzemin geçitte stop eden otomobile yük treni çarptı. Son anda otomobilden dışarıya atlayan iki kişi ölmekten kıl payı kurtuldu. 

Kaza, akşam saatlerinde Çevre Yolu'nda bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Mehmet Gözüaçık yönetimindeki 31 GY 638 plakalı otomobil, hemzemin geçitte stop etti. Tekrar çalıştırılamayan otomobile, Niğde'den Adana'ya giden yük treni çarparak, yaklaşık 300 metre sürükledi. Trenin çarpmasına saniyeler kala araçtan kendilerini dışarıya atan otomobil sürücüsü Gözüaçık ve yanındaki kişi, mucize eseri ölümden döndü. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin, demiryolundan çekilmesinin ardından tren yoluna devam etti.  

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:53 Kaynak: DHA

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