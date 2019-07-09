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Niğde'de turfanda patates hasadı başladı

1 saat önce

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yazlık patates hasadına başlandı.

Niğde'de turfanda patates hasadı başladı, System.String[]
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yazlık patates hasadına başlandı. Altunhisar İlçesi bölgesinde, bu yıl 40 bin dekarda 160 bin ton ürün hasat edilmesi hedefleniyor.

Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili ve Patates Üreticisi Tuncer Özçelik, bu yıl ekim alanının çoğaldığını patates fiyatlarının geçen yıla göre yarı yarıya düştüğünü söyledi. Özçelik, "Altunhisar genelinde 40 bin dekar patates ekimi oldu. Yıllık rekolte de beklentimiz 160 bin tondur. Patates ekiminin çokluğundan dolayı fiyatlar düşük. Şuanda 1 lira 20 kuruştan satılıyor. Bunun daha altına düşeceği söyleniyor. Niğde ile birlikte 6-7 ilde söküm devam ediyor. Devlet büyüklerimizden bu ithalatı durdurmaları çiftçiler elindeki ürünü değerinde satabilir. Geçen sene ekim alanları bu senenin yarısıydı 80 bin ton üretim olmuştu. Fiyatlar ise geçen seneye göre yüzde 50 aşağıda" dedi

Altunhisar Ziraat Odası Başkanı Selam Durak ise, patates ithalatının durdurulmasını gerektiğini belirterek, "3 bin liradan tohum alındı 1 lira ile 1 lira 20 kuruşa patates satılıyor. Devlet büyüklerimizden ricamız ithal yapmasınlar çiftçilerimizin sıkıntılarını gidersinler. Fiyatlar normalleşsin. Köylerimiz faiziyle para aldı ekti böyle giderse ödeyemezler yarı yarıya borçlu kalırlar" diye konuştu. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
Altunhisar, Niğde, Ekonomi
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