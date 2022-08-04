Niğde'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

04.08.2022 13:43

Niğde'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Niğde'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyündeki deprem tatbikatında senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Kaynarca köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Olacak afet bölgesine sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Tatbikata, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ekibi, Niğde Belediyesi itfaiye ekibi, AFAD gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları ve polis ve jandarma ekipleri katıldı.

AFAD Niğde İl Müdürü Selami Kılıçel, "Ülkemiz depremlerin yaşandığı bir ülke. Bu nedenle tatbikat yapılması, tatbikatların sıklıkla yapılması gerektiği için bizde bu acıdan bu tatbikatları her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" dedi. - NİĞDE

YORUMLAR
500
Niğde'de serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu Niğde'de serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu Serinlemek için girdiği barajda boğuldu Serinlemek için girdiği barajda boğuldu
Kaynak: İHA

Türkiye, Niğde, AFAD, Bor, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 19:45:53. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement