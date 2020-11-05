Niğde'de Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olduğu iddiasıyla Türkmenistan uyruklu I.I'yı il merkezinde yakaladı.

Niğde 'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

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