Niğde'de uçan çatı aracın üzerine düştü - Son Dakika
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Niğde'de uçan çatı aracın üzerine düştü

41 dakika önce

Niğde'de uçan çatı aracın üzerine düştüNİĞDE'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, seyir halindeki aracın üzerine düştü.

Niğde'de uçan çatı aracın üzerine düştü

NİĞDE'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Olayda, şans eseri yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.

Niğde'de akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, çatı uçması ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgar, eski Kayseri Karayolu üzerindeki bir iş yerinin çatısını uçurdu. Uçan çatı, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta hasara yol alaçan olayda, şans eseri yaralanan olmadı. Zarar gören elektik kabloları nedeniyle kesinti yaşanırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, MEDAŞ, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Efendibey Mahallesi'nde ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince açıldı. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.

Niğde'de uçan çatı aracın üzerine düştü

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:31 Kaynak: DHA
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