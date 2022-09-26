Niğde'de yasal süresi dolup yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de yasal süresi dolup yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi

26.09.2022 15:34
Niğde'de yasal süresi dolup yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi

Niğde'de ülkeye girişi yapılan ve yasal süresi dolduktan sonra yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi.

Niğde'de ülkeye girişi yapılan ve yasal süresi dolduktan sonra yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye girişi yapılan, yasal süresi dolduktan sonra yurt dışına çıkarılmayan ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılan veya yasadışı ticarete konu edilen 2 otomobili yakaladı.

Değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 2 araç, işlemlerin ardından Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de yasal süresi dolup yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:19 İran'da olaylar çığırından çıktı! Hükümet yanlıları ile protestocular karşı karşıya geldi
21:16 Kayserispor'dan Barcelona'ya gitmişti! Emre Demir umduğunu bulamadı
21:05 CHP üyeliği 1 yıllığına askıya alınan Tanju Özcan kararı yargıya taşıyacağını belirtti
20:43 ABD'yi kızdıracak adım! İstihbarat bilgilerini sızdıran isme Rusya vatandaşlığı verildi
20:41 Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
20:37 Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı
20:27 51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı
20:13 Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi
19:41 Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı
19:36 Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 21:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de yasal süresi dolup yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement