Niğde'de Uluslararası Aile Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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Niğde'de Uluslararası Aile Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi

17.05.2022 13:55
Niğde'de Uluslararası Aile Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi

Niğde'de Uluslararası Aile Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Niğde'de Uluslararası Aile Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, katılımcılar, Dışarı Cami önünden Valilik önüne kadar yürüdü.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Valilik önünde yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in ailenin önemine dikkati çekmek için 15 Mayıs'ı Uluslararası Aile Günü olarak ilan ettiğini anımsattı.

Güçlü toplumların ancak güçlü aileyle mümkün olduğuna dikkati çeken Kılınç, şunları kaydetti:

"Bu kurum ne kadar kaliteli olursa toplumda o kadar kaliteli olur. Aynı şekilde ailede bireylerden meydana gelir, bireyler de ne kadar kaliteli olursa daha kaliteli bir aile elde etmemiz mümkün olur. O yüzden aile kurumunun önemine binaen burada bir farkındalık yürüyüşü yaptık. Aile, bireylerin ilk eğitimlerini aldığı, nesilden nesle aktarılan gelenek ve göreneklerin miras bırakıldığı, çok önemli ve alternatifi olmayan kurumlardır. Dolayısıyla ailenin önemini her zaman zihinlerimizde tutmamız lazım."

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de Uluslararası Aile Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi - Son Dakika


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