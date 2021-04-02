Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı - Son Dakika

Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı

02.04.2021 20:05

Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı Niğde Belediyesinin katkılarıyla Art Niğde International Uluslararası Artquake-6 Resim Sergisi açıldı.

Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı

NİĞDE - Niğde Belediyesinin katkılarıyla Art Niğde International Uluslararası Artquake-6 Resim Sergisi açıldı.

Perşembe pazarında bulunan Ermeni Kilisesinde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide 20 ayrı ülkeden 59 sanatçının çalışmaları yer alıyor. Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen serginin açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir başta olmak üzere sergide eserleri yer alan sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Sanatın Anadolu'ya götürülmesini amaçlayan proje kapsamında açılan sergi ile kent kültürüne katkı sağlanması ve sanatsal farkındalığın artırılması da hedefleniyor.

Serginin açılışında açıklama yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Güzel bir sanatsal faaliyetin açılışı için bir aradayız. Safa Büte öncülüğünde 20 ülkeden 59 sanatçımızın resimlerinin sergilendiği serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki ilimiz sanatsal yönden de her gün kendini geliştiriyor farklı etkinliklerde bir araya geliyoruz ve bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Niğde'nin sanat hayatına gösterdiği katkıdan dolayı sergi küratörü Ressam Safa Büte'ye teşekkür den Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Pandemi kuralları çerçevesinde şehrimizi sanattan yoksun bırakmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Artquake-6 Resim Sergisi Safa Büte'nin küratörü Safa Büte ise amaçlarının sanatı Anadolu'ya götürmek olduğunu söyledi.

Büte, "Farklı ülkelerden farklı sanatçılar neler çalışıyor onları göstermek amacımız. Sergilenen resimler yazın pandemi ortamına göre Niğde'nin köylerinde kasabalarında sergilenecek. Buradaki hedefimiz Niğde insanına katkıda bulunmak. Galerilere gelip sergileri izleyemeyenlere, köy çocuklarına ulaşmak onlara sanatı götürmek" dedi.

Sergi 14 gün boyunca sanatseverleri bekliyor olacak.

Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı
Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı
Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı
Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı

Emrah Özdemir, Yılmaz Şimşek, Resim Sergisi, Niğde, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı
ABD Kongre binasından silah sesleri yükseldi, bina giriş çıkışlara kapatıldı ABD Kongre binasından silah sesleri yükseldi, bina giriş çıkışlara kapatıldı         
20:29
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu         
19:50
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı         
18:58
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı         
15:20
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 20:58:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei