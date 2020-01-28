Niğde'de üniversite ile AGİD arasında sıfır atık protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de üniversite ile AGİD arasında sıfır atık protokolü imzalandı - Son Dakika

Niğde'de üniversite ile AGİD arasında sıfır atık protokolü imzalandı

6 saat önce

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) arasında "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Uygulama Protokolü" imzaladı.

Niğde'de üniversite ile AGİD arasında sıfır atık protokolü imzalandı, System.String[]

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) arasında "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Uygulama Protokolü" imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında aydınlatma ekipmanlarına ve küçük ev aletlerine, elektrikli ve elektronik aletlere, oyuncaklara, spor ve eğlence ekipmanlarına, izleme ve kontrol aletlerine ait atıklar yönetilecek.

Bu atıklar, uygulanacak plan ve programla diğer atıklardan ayrılarak çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanacak ve geri dönüşüm çalışmaları yapılacak.

Ayrıca "sıfır atık" konusunda farkındalık oluşturmak adına üniversite ile AGİD ortak çalışmalar gerçekleştirecek. Üniversite, protokol gereği AGİD tarafından kendisine temin edilen atık toplama kutularını, kampüs içinde yer alan ana bina ve ek hizmet binaları gibi bölgelere yerleştirecek ve buradaki atıkları getirme merkezinde biriktirerek AGİD'e teslim edecek.

Üniversitenin teslim ettiği atıkların geri dönüşüm/bertaraf işlemi AGİD tarafından gerekli organizasyon sağlanarak yapılacak. Protokol 2021 yılı sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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