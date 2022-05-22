Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (3) - Son Dakika
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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (3)

22.05.2022 09:35
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİAdana-Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada ağır yaralananan 1 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Adana- Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada ağır yaralananan 1 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı böylece 3'e yükseldi. Ölen kişinin cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 5'i ağır 42 yaralı Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 5'i ağır 42 yaralı
Kaynak: DHA

Üniversite, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (3) - Son Dakika
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