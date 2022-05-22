Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Adana- Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada ağır yaralananan 1 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı böylece 3'e yükseldi. Ölen kişinin cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.