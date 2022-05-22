Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4) - Son Dakika
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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4)

22.05.2022 10:53
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4)

GENÇLİK PROGRAMI'NDAN DÖNÜYORLARDINiğde'de 3 kişinin ölümüne neden olan kazada devrilen otobüsün, Adana'da düzenlenen AK Parti'nin Gençlik Programı'ndan dönen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.

GENÇLİK PROGRAMI'NDAN DÖNÜYORLARDI

Niğde'de 3 kişinin ölümüne neden olan kazada devrilen otobüsün, Adana'da düzenlenen AK Parti'nin Gençlik Programı'ndan dönen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi. AK Parti'li yetkililer ve kabineden bakanlar, kazada yaşamını yitirenler için sosyal medya hesaplarından taziye ve geçmiş olsun mesajları yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başımız sağ olsun. Konya'dan Adana programımıza gelen 3 kardeşimizi dönüş yolunda otobüs kazasında yitirdik. Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifa diliyoruz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazaya ilişkin, "Adana'daki Gençlik Programı'na katılan gençleri taşıyan otobüsün, Konya'ya geri dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybeden 3 genç kardeşimize Allah'tan rahmet; aileleri ve AK Gençlik ailemize başsağlığı diliyorum. Rabbim, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" açıklamasında bulundu.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adana'da düzenlenen AK Parti Gençlik Programı dönüşünde trafik kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun, inşallah" mesajını paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Twitter'daki hesabından şu mesajı paylaştı: "Adana Gençlik Programımıza katılan kardeşlerimizin dönüş yolunda trafik kazası geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazada yaşamını yitiren kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adana'daki Gençlik Şölenimizin dönüşünde gençlerimizi taşıyan otobüsün kaza geçirmesiyle yitirdiğimiz 3 kardeşimize Allah'tan rahmet; aileleri ve AK Gençlik ailemize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları Cennet olsun" açıklamasında bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise şu açıklamayı yaptı:

"Partimizin Adana Gençlik Programı ardından dönüş yolunda kaza geçiren kardeşlerimizden vefat eden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de Allah'tan şifa dilerim."


Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4)
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4)
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4)
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4)
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4)
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4)
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Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim gençliğimiz başörtüsüne özgürlük sloganları ile geçti' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim gençliğimiz başörtüsüne özgürlük sloganları ile geçti'
Kaynak: DHA

AK Parti, gençlik, Konya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4) - Son Dakika
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