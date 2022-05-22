Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5) - Son Dakika
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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5)

22.05.2022 11:27
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5)

ERDOĞAN: 3 GENÇ KARDEŞİME ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUMAdana'da düzenlenen AK Parti'nin Gençlik Programı'ndan dönerken Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye ve geçmiş olsun...

ERDOĞAN: 3 GENÇ KARDEŞİME ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Adana'da düzenlenen AK Parti'nin Gençlik Programı'ndan dönerken Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


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Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı AK Parti'den Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları AK Parti'den Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları
Kaynak: DHA

gençlik, Konya, Mevla, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5) - Son Dakika
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