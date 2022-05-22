Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (8) - Son Dakika
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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (8)

22.05.2022 13:32
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (8)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUAdana-Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında yolculuk yaptıkları otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri belli oldu.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Adana- Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında yolculuk yaptıkları otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri belli oldu.Yaşamını yitiren gençlerden Kocaeli nüfusuna kayıtlı Sude Akkuş ve Konya nüfusuna kayıtlı İlayda Karakoca'nın Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduğu, Sakarya nüfusuna kayıtlı Ömer Faruk Küçük'ün ise Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Konya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (8) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (8) - Son Dakika
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