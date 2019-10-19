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Son Dakika Güncel Niğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Niğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

32 dakika önce

Niğde'de yolun karşına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Niğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı, System.String[]

Niğde'de yolun karşına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Niğde-Bor kara yolunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarparak, ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, dün Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarparak ölümüne sebep olmuştu. Ö.G, kazadan sonra gözaltına alınmıştı.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:18 Kaynak: AA
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