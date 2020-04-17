Niğde'de üniversiteye

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 15 dekarlık araziye "Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Uygulama Bahçesi" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi karşısında bulunan yaklaşık 15 dekarlık boş arazi, fakülte öğrencilerinin uygulama faaliyetlerinde kullanmaları için bahçe olarak düzenlendi.

Uygulama bahçesine, öğrenciler tarafından üretilen lavanta, tıbbi adaçayı, mercanköşk, sarı kantaron ve ekinezya fideleri dikildi.



Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile piyasadan temin edilen bir miktar lavanta fidesi de yine uygulama bahçesine dikildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin akademik ve bilimsel çalışmalarının her geçen gün daha ileriye gittiğini belirterek, bu hızlı gelişmenin kendilerini memnun ettiğini aktardı.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan da bahçe sayesinde hem öğrenciler için zengin bir uygulama alanı hem de Niğde için örnek bir tesis kurulacağını ifade etti.