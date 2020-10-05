Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor - Son Dakika

Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor

Son dakika haberler... Niğde'de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyorNİĞDE'nin Bor ilçesinde yaşayan Ahmet Eden, 13 yıl önce kurduğu tesiste, elma, alıç, üzüm gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra pirinç, kavun, lavanta, buğday çimi, kırmızı pancar, ceviz gibi özel ürünlerin de aralarında bulunduğu 35...

Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor, System.String[]

Niğde'de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor

NİĞDE'nin Bor ilçesinde yaşayan Ahmet Eden, 13 yıl önce kurduğu tesiste, elma, alıç, üzüm gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra pirinç, kavun, lavanta, buğday çimi, kırmızı pancar, ceviz gibi özel ürünlerin de aralarında bulunduğu 35 çeşit üründen ürettiği organik sirkeleri yurt içi ve yurt dışında 6 ülkeye gönderiyor.Bor ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Eden, 2007 yılında kurduğu tesiste, başta elma, alıç ve üzümün yanı sıra pirinç, vişne, kavun, lavanta, enginar, ceviz, buğday çimi, kırmızı pancar gibi 35 farklı üründen çeşit çeşit sirkeler üretiyor. Eden, sirkeleri 1-2 yıl fıçılarda beklettikten sonra yurtiçine gönderdiği gibi yurtdışına da ihraç ediyor. Eden'in tesisinde üretilen ve yoğun ilgi gören sirkeler, sofralarda tercih ediliyor.Yıllardır ürettiği sirkelerle ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten tesis sahibi Ahmet Eden, ürünlerinin, diğer fabrikasyon sirkelerle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tamamen organik ürünlerden ürettiğimiz sirkelerin, insan sağlığına birçok faydası var. Elma, alıç, üzüm sirkesi gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra pirinç, kavun, ceviz gibi özel ürünleri de fermantasyonunun ardından sirkeye dönüştürüyoruz. Ardından 1-2 yıl fıçılarda beklettikten sonra dolum yapıyoruz" diye konuştu.Ürettiği sirkelerin Fransa, İngiltere, Cezayir, Katar, Kuveyt ve Azerbaycan'a ihraç ettiğini belirten Eden, patentini aldıkları sirke türlerinin de bulunduğunu, işletmede 10 kişiyi istihdam ettiğini söyledi. Eden, en çok üzüm ve elma sirkesinin ilgi gördüğünü kaydetti.'KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE DÖNÜŞÜYOR'

Eden'in işletmesini ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise kentin ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu anlatarak, "Niğde'de üretilen ürünlerin katma değere dönüştürülmesi çok önemli. Niğde elmasının yanı sıra farklı ürünlerin de burada sirkeye dönüştürülerek katma değeri yüksek ürünler haline gelmiş oluyor. Bu işletmenin açılması ve bu seviyeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 08:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Niğde?de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor - Son Dakika

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