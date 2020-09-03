Niğde'de ürünleri doludan zarar gören çiftçiye 6 milyon lira ödenek - Son Dakika

Niğde'de mayıs ve haziranda dolu yağışından dolayı ürünleri zarar gören üreticilere 6 milyon lira ödenek aktarıldı.

AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, ortak yazılı açıklamalarında, üreticilerin zararları doğrultusunda en kısa zamanda ödemelerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Ergun ve Gültekin, şunları kaydetti:

"AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar üreticilerimizin her daim yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz mayıs ve haziran aylarında Niğde'mizde yaşanan dolu afetinde zarar gören üreticilerimiz için Cumhurbaşkanlığımız tarafından 6 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Üreticilerimizin zararları doğrultusunda en kısa zamanda ödemelerini gerçekleştireceğiz. Niğde'mizin ekonomisinin önemli bölümünü oluşturan üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Niğde'mizden ve hemşehrilerimizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."