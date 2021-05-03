Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Niğde 'de düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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