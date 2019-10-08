Son Dakika Haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonları
Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonları

Niğde'de uyuşturucu operasyonları

2 saat önce

Niğde'de farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Niğde'de farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonlarda, 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 300 gram uyuşturucu, 6 cam aparat, plastik kap, 2 rulo alüminyum folyo, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 130 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.K, E.U. ve H.E, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin hava sahası hamlesini yorumladı
PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru Önü otomobil, arkası at arabası olan araç trafikten men edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:58:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]