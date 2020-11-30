Niğde'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturuc operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satanlara yönelik yaptığı çalışmada, Ulukışla ilçesinde 10 gram sentetik uyuşturucu bulunduran şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan ekipler, Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde de bir araçta yaptığı aramada, 10 gram esrar buldu, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına alındı.
Zanlılar, hakkında adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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