Niğde'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Öte yandan ekipler, Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde de bir araçta yaptığı aramada, 10 gram esrar buldu, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satanlara yönelik yaptığı çalışmada, Ulukışla ilçesinde 10 gram sentetik uyuşturucu bulunduran şüpheliyi yakaladı.

Niğde 'de düzenlenen uyuşturuc operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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