Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 229,67 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niğde'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika