Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 6-13 Aralık arasında düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 13,84 gram bonzai, 57,26 gram metamfetamin, 13,86 gram eroin, 0,58 gram esrar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.