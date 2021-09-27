Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-27 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 13 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde 25,27 gram esrar, 22,15 gram metamfetamin, 11,57 gram bonzai, hassas terazi ve çalıntı olduğu tespit edilen mobilet ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.