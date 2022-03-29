Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

29.03.2022 16:20
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Niğde'de polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 21-28 Mart tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 4,78 gram esrar, 66,29 gram metamfetamin, 13,83 gram bonzai ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - NİĞDE

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


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