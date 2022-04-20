Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

20.04.2022 11:06
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devem ediyor.

Ekipler, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üst, araç ile ev ve eklentilerinde yapılan aramada 180 gram bonzai, 287 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 400 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, 3 ecstasy hap, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 14 fişek, 43 kurusıkı fişek, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 915 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe salıverildi, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Silah, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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