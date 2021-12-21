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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

21.12.2021 16:46
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 13-20 Aralık arasında düzenledikleri operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 10,41 gram bonzai, 95,95 gram metamfetamin, 19,28 gram eroin ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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