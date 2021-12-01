Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Niğde 'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı gözaltına alındı.

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