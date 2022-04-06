Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

06.04.2022 09:30
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 28 Mart-4 Nisan tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 15,76 gram eroin, 95,88 gram metamfetamin, 197,74 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 53 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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