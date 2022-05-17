Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

17.05.2022 13:12
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

Niğde'de son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 2-16 Mayıs arasında düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 84,62 gram metamfetamin, 36,77 gram eroin, 18,53 gram bonzai, 5 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve 12 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan ikisi sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı
13:10 Nisa bebeğin annesi hakkında tahliye kararı
13:10 İzmirli solist Ayşe Ayçiçek erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu
13:06 Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında "Atatürk havalimanı" atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli
12:57 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet operasyonu" açıklaması: Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış ne olduğunu bilmiyoruz
12:48 İzmir'de uyuşturucudan ölen Elif'in cansız bedeni hastane bahçesine bırakılmıştı: Şüpheli 8 kişinin yargılanmasına başlandı
12:47 Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
12:45 İsveç ve Finlandiya, pazartesi Türkiye'ye gelecek: Çantada iki teklif var
12:11 İspanya'da "kör eden sinek" paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi
11:54 İbrahim Tatlıses kızına elini öptürürken, damadına elini uzatmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 13:19:14. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement