Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı, 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu bazı kişilerin Keçikalesi Beldesi ve Karanlıkdere köyünde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 21-22 Temmuz'da düzenlendiği operasyonlarda 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1001 kök kenevir, 1 kilogram esrar, 5 tabanca, 6 av tüfeği, 304 dolu fişek ve tabanca tamirinde kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.