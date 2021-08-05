Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Niğde'de farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinden 6,87 gram eroin, 0,52 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Öte yandan, hırsızlık, hakaret, cinsel taciz, tehdit gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan 39 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23'ü işlemlerinin ardından salıverildi, haklarında 1 yıl 2 ay ile 6 yıl 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

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