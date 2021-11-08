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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

08.11.2021 15:17
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edikli ve Kemerhisar beldelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 gram metamfetamin, 16 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Edikli, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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