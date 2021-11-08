Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edikli ve Kemerhisar beldelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 gram metamfetamin, 16 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.