Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı

26.04.2022 10:02
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı

Niğde'de son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 11-25 Nisan arasında düzenlediği operasyonlarda 30 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 6,9 gram metamfetamin, 12,68 gram eroin, 25,12 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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