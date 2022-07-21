Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

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