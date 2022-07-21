Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda, 5-19 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 110 paket bandrolsüz sigara, 15 gram bonzai, 83 gram esrar, 41 kök kenevir ve 8 dolu fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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