Son Dakika Haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 500 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 500 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kömürcü köyünde, O.D'nin (23) evine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Canlı"nın da kullanıldığı aramada, bakliyat konulan kilerdeki bir çuvalda 500 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan O.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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