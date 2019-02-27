Son Dakika Haberleri: Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efendibey Mahallesi'nde R.T'nin bulunduğu araçta arama yaptı, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:15 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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