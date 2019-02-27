Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efendibey Mahallesi'nde R.T'nin bulunduğu araçta arama yaptı, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Polise Bile 'Pes' Dedirtti: Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi

Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu

ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı

Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti