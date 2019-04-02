Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu

Niğde
'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 57 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik çalışma kapsamında kent merkezindeki bir kafede oturan şüpheli U.D'yi takibe aldı.
Ekipler, bir süre sonra U.D'nin yanına gelip ayrılan İ.A.A. ve S.A'nin üzerinde yaptığı aramalarda 3 extacy hap ele geçirildi.
S.A'nın hapları U.D'den 75 lira karşılığında satın aldığını beyan etmesiyle ekipler, U.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin aracında dedektör köpek "Maya" ile yapılan aramada, içerisinde erik kurusu bulunan kova içinde 57 extacy hap, ikametindeki aramalarda ise 9,60 gram esrar ele geçirildi.
Haklarında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem başlatılan İ.A.A. ve S.A, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan U.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.