Son Dakika Haberleri: Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, C.Y, O.D. ve M.A. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu içerikli hap ve esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, savcılık ifadesinden sonra salıverildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen O.D. ve C.Y, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:10 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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