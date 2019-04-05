Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Niğde
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, C.Y, O.D. ve M.A. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu içerikli hap ve esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, savcılık ifadesinden sonra salıverildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen O.D. ve C.Y, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:10 Kaynak: AA
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