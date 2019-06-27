Son Dakika Haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları planlı çalışma neticesinde, Bor ilçesinde 40 personelin katılımıyla 10 adrese düzenlediği operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında arama yapan ekipler, bir miktar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle 16 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:01 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız çocuklarına ilaç içirip cinsel istismarda bulunan 2 sapık tutuklandı Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:42:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]