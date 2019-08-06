Son Dakika Haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonu
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Niğde'de düzenlenen operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Niğde'de düzenlenen operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Alay beldesinde M.A'ya ait evin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve düzenlenen operasyonda, 43 kilogram esrar ile 206 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:32 Kaynak: AA
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