Niğde'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Niğde'de düzenlenen operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:32 Kaynak: AA
'de düzenlenen operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Alay beldesinde M.A'ya ait evin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve düzenlenen operasyonda, 43 kilogram esrar ile 206 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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